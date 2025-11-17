Forbidden fruit, anticipazioni 18 e 19 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 18 e mercoledì 19 novembre 2025
In ufficio, Caner fa una conoscenza inaspettata. Nel frattempo, Alihan e il suo avvocato attendono l’arrivo di Ender per finalizzare le pratiche del divorzio. Tuttavia, Ender alla fine cambia idea e sceglie di non concedere il divorzio ad Alihan. Successivamente, la stessa Ender trama un ricatto contro Yildiz nel tentativo di allontanare Zeynep.
Alihan, sopraffatto dai sensi di colpa per aver deluso ancora una volta Zeynep, invia un messaggio a Hakan, che si trova impegnato con Irem per discutere del loro futuro. Dopo aver ricevuto il messaggio, Hakan raggiunge Alihan, trovandolo in uno stato di profonda depressione. Incapace di affrontare il dolore della perdita di Zeynep, Alihan si rifugia nell’alcol fino a perdere i sensi. A fine serata, è Hakan a riportarlo a casa, dove vengono accolti da Ender. Osservando Alihan in quella situazione, Ender concepisce un nuovo intrigo.
La mattina seguente, Alihan affronta una discussione accesa con Ender e prende la decisione di andarsene. Nel frattempo, Yildiz, decisa a neutralizzare Ender, si rivolge a Dundar per un aiuto. Dundar accetta senza esitazione…