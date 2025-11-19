Forbidden fruit, anticipazioni 20 e 21 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2025

Ender cerca di mettere pressione su Yildiz affinché affronti Zeynep, lasciando intendere che quello che dovrà confessarle non sia affatto una menzogna e insinuando che tra lei e Alihan sia successo davvero qualcosa. Yildiz, però, decide di prendere tempo. Nel frattempo, Ender subisce un furto e il suo cellulare finisce nelle mani di Dundar. Questo fatto rassicura Yildiz, che inizia a sentirsi più tranquilla. Tuttavia, determinata a riappropriarsi del telefono, Ender affida a Caner il compito di utilizzare i suoi contatti per recuperarlo.

Caner, a sua volta, si rivolge a Dundar per ottenere il cellulare. Nonostante si trovi in una posizione piuttosto delicata, Dundar promette di fare il possibile ma alla fine comunica a Caner di non essere riuscito nell'intento e consegna il telefono direttamente a Yildiz. Intanto, dopo il furto dell'anello, Erim e Ilayda vengono portati in commissariato. Per fortuna, la proprietaria del gioiello sceglie di non sporgere denuncia e i due ragazzi vengono rilasciati. Halit, però, non nasconde la sua rabbia davanti all'accaduto…