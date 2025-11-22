Forbidden fruit, anticipazioni 24 e 25 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 24 e martedì 25 novembre 2025

Emir e Caner mostrano a Zeynep alcune fotografie che la ritraggono insieme a Hakan in un locale e le riferiscono che la stampa scandalistica ha pubblicato un articolo insinuando che tra loro ci sia una relazione. Preoccupata per queste voci, Zeynep decide di affrontare la questione con Hakan nello spazio dell’ufficio. Successivamente, mentre escono per prendere un caffè, i due incrociano Alihan. In quell’occasione, Hakan tenta di chiarire la situazione con Alihan, spiegandogli che lui e Zeynep sono soltanto amici, ma Alihan si dimostra tranquillo e lo rassicura dicendogli di non preoccuparsi della situazione.

Yildiz confida a Zeynep di aver preso segretamente il cellulare di Ender, scoprendo alcune foto che raffigurano Alihan ed Ender in biancheria intima. Questo porta Yildiz a dedurre che il matrimonio tra i due non sia una mera apparenza come sospettava. Questa rivelazione suscita in Zeynep il desiderio di vendicarsi, portandola a prendere l’iniziativa di chiedere a Dundar di sposarla.

Kemal prova ad avvicinarsi nuovamente a Yildiz, incontrandola nella sua stanza per parlare in privato. Tuttavia, questo incontro viene interrotto dall’arrivo improvviso di Lila, cosa che mette Yildiz in agitazione poiché teme che Lila possa rivelare tutto a Halit, creando una situazione complessa per lei.

Più tardi, Zeynep si confida con Yildiz riguardo alla sua intenzione di sposare Dundar. Yildiz le suggerisce di comunicare la notizia ad Alihan in modo deciso e senza esitazioni, consigliandole di dichiararlo davanti agli altri presenti. Per rendere tutto più incisivo, Yildiz propone di organizzare una cena a casa propria, coinvolgendo tutta la famiglia in un evento che punta a dare maggiore risalto alla decisione di Zeynep….