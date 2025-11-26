Forbidden fruit, anticipazioni 26 e 27 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2025

Zehra e Kemal decidono di iscriversi alla stessa palestra frequentata da Yildiz. Kemal, infastidito e pieno di gelosia per l’intesa tra Yildiz e il suo personal trainer Alper, si lamenta con Halit, sostenendo che Alper sia un vero donnaiolo. Halit non prende bene queste affermazioni, ma Yildiz riesce a tranquillizzarlo. Nel frattempo, convince Halit a mandare Lila a trascorrere un periodo a casa di Zerrin.

Durante una cena di famiglia, Yildiz lascia tutti senza fiato annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar. La notizia colpisce profondamente Alihan, tanto da lasciarlo senza parola. Intanto, Ender cerca di persuadere Alihan a ripensarci sul divorzio. Nel frattempo, Dundar si dimostra sempre più infastidito e geloso del legame tra Zeynep e Hakan, accrescendo il suo turbamento…