Forbidden fruit, anticipazioni 28 e 29 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 28 e sabato 29 novembre 2025

Alper decide di confidarsi con Caner, informandolo che Yildiz ha preso la decisione di non frequentare più la palestra. Nel frattempo, Yildiz si confronta direttamente con Kemal, avendo ormai capito che è stato lui a mandarle i fiori firmandosi con il nome di Arpel. Durante il confronto, gli chiede esplicitamente di non lasciarsi sopraffare dalla gelosia e di mantenere il controllo. Successivamente, quando Caner racconta tutto ciò ad Ender, lei non impiega molto tempo a intuire che dietro la situazione deve esserci la mano di Kemal, ed è evidente che lui stia orchestrando qualcosa.

Alihan fa visita a Dundar con un discorso diretto e determinante: gli rivela senza mezzi termini che Zeynep, la donna con cui sta progettando di convolare a nozze, in realtà non prova vero amore per lui. Intanto, Lila confida ad Emir che i suoi genitori desiderano incontrarlo personalmente e lo invitano a cena quella stessa sera.

Yildiz si reca da Dundar con un obiettivo preciso: gli chiede di far pedinare Kemal da uno dei suoi uomini per tenere sotto controllo le sue azioni. Poco dopo, scopre che anche Alihan è stato appena lì per un motivo simile e non perde tempo nel riferirlo a Zeynep. Quest’ultima, infuriata per il comportamento di Alihan e per la sua apparente ingerenza, reagisce con evidente disagio.

Ender decide di avvicinarsi a Kemal, proponendogli un'alleanza strategica: gli offre il proprio supporto per aiutarlo nel suo intento di riconquistare Yildiz. Alihan, invece, si ritrova a cena con Nevra e durante la conversazione le fa una confessione significativa: sua madre ha avuto una relazione con il defunto marito di Nevra, Tuncer. Sorprendentemente, Nevra già conosce tutti i dettagli e, con una saggezza naturale, lo invita a lasciarsi alle spalle il dolore del passato. Secondo lei, solo abbracciando il perdono potrà liberarsi dai suoi tormenti emotivi e affrontare il futuro con maggiore serenità e apertura…