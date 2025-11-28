Forbidden fruit, anticipazioni 29 novembre e 1° dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di sabato 29 novembre e lunedì 1° dicembre 2025

A Bursa, Asuman riceve una visita inaspettata da Mustafa, recentemente uscito di prigione dopo aver scontato la pena per l’omicidio del presunto amante della donna. Mustafa, ancora tormentato dal passato, cerca informazioni su Yildiz, che definisce come sua unica figlia, sostenendo invece che Zeynep sia nata da una relazione adulterina. La situazione degenera rapidamente quando Mustafa aggredisce Asuman, la quale, temendo per la propria vita, si dichiara disposta a vendere il suo appartamento e consegnargli tutto il ricavato.

Nel frattempo, a Istanbul, Yildiz tenta senza successo di incastrare Kemal mostrando ad Halit delle fotografie compromettenti di lui ed Ender insieme. Parallelamente, Yildiz riesce a evitare un attacco da parte di Zerrin, la quale, insieme a Lila, prova inutilmente a convincere Halit del presunto tradimento della donna con Kemal.

Altrove, Dundar è sempre più consumato dalla gelosia per il legame tra Zeynep e Hakan. Tanto che, preso dal sospetto, decide di affrontare l'argomento direttamente con Alihan. Quando Zeynep viene a sapere di ciò, si affretta a spiegargli che con Hakan non c'è altro che un rapporto di amicizia e cerca di tranquillizzarlo….