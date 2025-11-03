Forbidden fruit, anticipazioni 4 e 5 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 4 e mercoledì 5 novembre 2025

Il piano di Yildiz è completamente fallito: Kemal ha sposato Zehra e Zeynep non le rivolge più la parola. La situazione peggiora ulteriormente quando Ender diventa il capro espiatorio, suscitando in Yildiz un desiderio di vendetta. Anche Caner, sempre fedele alla sorella, comincia a sospettare che questa volta Ender abbia oltrepassato ogni limite.

Zeynep cerca di riparare ai danni causati da Yildiz, parlando sia con Hakan che con Irem. Tuttavia, le possibilità di successo sembrano ridursi: Hakan non riesce a superare la delusione e Irem sembra decisa a trasferirsi definitivamente a Bursa. Presa da tutti questi problemi, Zeynep finisce quasi per dimenticarsi di Dundar, il suo nuovo – e finto – fidanzato.

Il matrimonio di facciata tra Alihan ed Ender mostra già segni di cedimento: lui evita ogni tipo di vicinanza, mentre lei cerca in tutti i modi di rendere la relazione più credibile possibile, anche nei momenti privati. Parallelamente, Lila trova il coraggio di rivelare ai genitori la sua relazione con Emir, ma la loro reazione va ben oltre le sue peggiori aspettative. Intanto, Halit riceve una notizia inaspettata: un vecchio amico, che non vedeva da anni, gli ha lasciato in eredità un oggetto misterioso…