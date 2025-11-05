Forbidden fruit, anticipazioni 6 e 7 novembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025

Gulden, con la complicità della sua amica Derya, infila dei soldi nella tasca della giacca di Emir senza che lui se ne renda conto. Una volta tornati in azienda, Gulden lo accusa di averle sottratto il denaro. Alihan, trovando il denaro nella giacca di Emir, non vede altra scelta che licenziarlo. Nel frattempo, Nevra consegna ad Halit la lettera e il regalo che Tuncer desiderava inviargli postuma. Zehra ed Ender si organizzano per un incontro al caffè, ma Kemal raccomanda a Zehra di evitare di parlare della loro relazione.

Emir e Caner, sospettosi, decidono di investigare per scoprire chi sia realmente responsabile del piano orchestrato da Gulden. Quando Yildiz fa visita a casa loro, le chiedono supporto per sistemare le cose con Zeynep; in cambio, le offrono una considerevole somma di denaro da consegnare a Gulden affinché confessi la verità. Gulden, accettando l’accordo, rivela a Emir e Caner che dietro tutta la vicenda diffamatoria c’è Ender. La rivelazione lascia Caner completamente spiazzato… Seguici su Instagram.