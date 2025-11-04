Forbidden fruit, anticipazioni dal 10 al 14 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025

Ender ha una violenta discussione con Caner, furioso con lei perché convinto che sia la responsabile del licenziamento di Emir. Ben presto, però, la donna scopre che in realtà è stata Yildiz a incastrarla. Decisa a discolparsi, Ender cerca Gulden, ma scopre che Yildiz ha provveduto a farla sparire. Dopo aver raccontato tutto a Caner, è comunque costretta a scusarsi pubblicamente con Emir pur di riconquistare l’affetto del fratello.

Nel frattempo, Yildiz tenta di imitare Ender chiedendo scusa pubblicamente a Zeynep, ma il suo gesto non sortisce l’effetto sperato. Zeynep accetta le scuse solo dopo che la sorella parlerà con Hakan, convincendolo a perdonare Irem.

Alihan mostra a Hakan i due orologi identici ricevuti da Halit e si tormenta per averlo accusato ingiustamente. Halit allora gli confida che il secondo orologio, di recente tornato in suo possesso, apparteneva al suo primo socio — l’uomo che, in passato, era stato l’amante della madre di Alihan. Le tensioni tra i due, finalmente, si sciolgono.

Layda confida a Erim che la madre è gravemente malata e necessita di cure ospedaliere, ma la famiglia non ha i mezzi per sostenerle; così la ragazza gli chiede un prestito. Erim vorrebbe aiutarla e tenta di ottenere del denaro da Halit, che però rifiuta.

Alihan comunica a Ender che lui e Halit hanno chiarito e che, per questo, è pronto a chiedere il divorzio. Ender reagisce con rabbia, sentendosi sfruttata senza aver ottenuto nulla in cambio. Più tardi, tutta la famiglia si riunisce nella villa Argun, dove Halit e Alihan annunciano di aver superato i loro dissapori e che, di conseguenza, Alihan ed Ender si separeranno. Erim appare profondamente turbato dai continui sconvolgimenti familiari.

Nel frattempo, Zehra e Kemal progettano di ristrutturare la loro casa e decidono di trasferirsi temporaneamente da Halit, scelta che irrita Yildiz. Dundar, con l’aiuto di Kurban, organizza una cena romantica per dichiararsi a Zeynep, ma la ragazza lo respinge, considerandolo solo un amico. Poco dopo, Zeynep concede un’altra possibilità ad Alihan, che ha già pronti i documenti per il divorzio da Ender.

Nonostante le minacce di Yildiz, Zehra e Kemal si stabiliscono a casa di Halit. Infine, Lila affronta Emir dopo aver scoperto che è uscito con altre ragazze, rifiutando ogni spiegazione e confessandogli di aver rivelato a Halit la sua vera identità…