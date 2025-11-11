Forbidden fruit, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025

Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra loro nasce subito una sintonia che si trasforma in una fitta corrispondenza di messaggi anche fuori dalla palestra. Nel frattempo, Halit informa Zeynep della sua decisione di nominarla co-presidente, esprimendo grande fiducia e stima nei suoi confronti. In ufficio, invece, Caner fa un incontro inaspettato.

Alihan, insieme al suo avvocato, attende l’arrivo di Ender per firmare le carte del divorzio, ma la donna cambia idea all’ultimo momento e si rifiuta di concederglielo. Più tardi, Ender decide di ricattare Yildiz per liberarsi di Zeynep. Alihan, distrutto e consapevole di aver deluso ancora una volta Zeynep, manda un messaggio ad Hakan, che in quel momento si trova con Irem per discutere del loro futuro. Quando Hakan raggiunge Alihan, lo trova in uno stato di profonda depressione. Per cercare di dimenticare il dolore della rottura, Alihan si rifugia nell’alcol fino a perdere i sensi, e sarà proprio Hakan ad accompagnarlo a casa, dove ad attenderli c’è Ender. Vedendo Alihan in quello stato, la donna elabora un nuovo piano.

La mattina seguente, tra Alihan ed Ender scoppia una discussione accesa, al termine della quale lui decide di andarsene. Intanto, Yildiz, per impedire a Ender di causare ulteriori problemi, chiede aiuto a Dundar, che accetta di sostenerla. Ender, tuttavia, cerca di mettere pressione su Yildiz affinché parli con Zeynep, lasciando intendere che tra lei e Alihan ci sia stato davvero qualcosa. Yildiz, però, preferisce prendere tempo.

Poco dopo, Ender viene derubata e il suo cellulare finisce nelle mani di Dundar. La notizia rassicura Yildiz, che inizia finalmente a sentirsi più tranquilla. Ma Ender, determinata a riottenere il telefono, incarica Caner di attivare i suoi contatti. Caner si rivolge quindi a Dundar per recuperarlo; quest’ultimo, messo alle strette, promette di provare, ma poi riferisce a Caner di non averlo trovato, consegnandolo invece a Yildiz.

Nel frattempo, dopo il furto di un anello, Erim e Ilayda vengono portati in commissariato. Fortunatamente, la proprietaria del gioiello decide di non sporgere denuncia e i due giovani vengono rilasciati, ma Halit, furioso per l'accaduto, non riesce a contenere la propria rabbia…