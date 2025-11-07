Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 10 novembre 2025: le indagini di Irene

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 10 novembre 2025
Enrico decide di confessare a Marta tutta la verità su come sono andate le cose con Di Meo. Nel frattempo, Irene cerca di scoprire se Barbara e Johnny si conoscessero già prima che la ragazza iniziasse a lavorare al Paradiso. Marina Valli fa ritorno a Milano portando con sé un dono speciale per le Veneri.
Da Firenze giungono aggiornamenti sugli “Angeli del Fango”. Un rinomato critico letterario, intanto, mostra interesse nel realizzare un’intervista con Rosa. Adelaide fa il suo rientro al Circolo con un’aria elegante e fiera, mentre nel frattempo ha riallacciato i contatti con una vecchia conoscenza per fare luce sul passato della Camilli… Seguici su Instagram.