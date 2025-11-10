Il paradiso delle signore 10, trama 11 novembre 2025: Adelaide sprezzante con Rosa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 11 novembre 2025
Marta si rivolge a Umberto per ottenere supporto in favore di Enrico. Nel frattempo, si pianifica il lancio del disco di Marina, intitolato Quello che non so dirti, presso il Paradiso, organizzando un evento benefico a sostegno delle aree colpite dall’alluvione.
Per arricchire la collezione natalizia, Botteri può contare sull'aiuto di Fulvio, che si mette in contatto con una sua vecchia conoscenza, Giorgio Perich. Irene, leggendo nuovamente la lettera della zia Sandra, riflette su chi potrebbe incarnare l'uomo ideale per lei. Infine, Adelaide incontra Rosa al Circolo e le si rivolge con un atteggiamento sprezzante….