Il paradiso delle signore 10, trama 12 novembre 2025: Agata e Mimmo sempre più vicini

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 12 novembre 2025

Agata e Mimmo fanno ritorno a Milano e condividono i momenti vissuti come volontari nelle zone colpite dall’alluvione. Johnny, invece, ha scelto di restare ancora qualche giorno per proseguire nelle attività di aiuto nella zona. Caterina sembra aver individuato la persona giusta per Irene, chissà se sarà davvero così.

Al Paradiso continuano i preparativi per l'evento musicale legato al lancio del disco di Marina. Intanto, Enrico si trova faccia a faccia con Di Meo, mentre Rosa crede di essersi lasciata tutto alle spalle, ignara che Adelaide sta pianificando una mossa contro di lei. Infine, Agata e Mimmo si avvicinano sempre di più…