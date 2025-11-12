Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 13 novembre 2025: Odile affronta Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 13 novembre 2025

Irene sembra aver attirato l’attenzione di Giorgio Perich, suscitando in lui un interesse che appare evidente. Nel frattempo, Enrico si ritrova a fronteggiare una situazione difficile e decide fermamente di non cedere alle pressioni del ricatto orchestrato da Di Meo, optando per un’azione risolutiva e definitiva. Ciro e Concetta, seguendo gli indizi e osservando i comportamenti di Agata e Mimmo, arrivano alla conclusione che tra i due sia nato un legame più profondo, scoprendo che si sono innamorati.

Roberto, riconoscendo l'impegno e il supporto ricevuto, esprime la sua gratitudine a Fulvio per il contributo offerto a Botteri nella creazione della collezione, manifestando apprezzamento. Odile, venendo a conoscenza dei piani segreti di Adelaide per danneggiare Rosa, decide di affrontare la situazione delicata e invita sua madre a riconsiderare le sue azioni, suggerendole di fare un passo indietro…