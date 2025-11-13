Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 14 novembre 2025: Odile informa Rosa su Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 14 novembre 2025

Il capo della nuova collezione realizzato da Fulvio è finalmente pronto, e lui non potrebbe essere più orgoglioso del risultato. Agata condivide con le sue amiche la notizia del suo fidanzamento con Mimmo. Nel frattempo, Odile mette Rosa al corrente delle intenzioni di Adelaide, portandola a considerare l’idea di lasciare il Paradiso Donna, ma Marcello interviene e la convince a restare, decidendo di affrontare direttamente Adelaide.

Un piccolo incidente provoca un momento di forte imbarazzo tra Giorgio Perich e Irene, che finisce per comunicare alle Veneri l'inevitabile naufragio di quel possibile nuovo amore. Intanto, il Paradiso si prepara a una serata danzante interamente dedicata proprio all'amore…