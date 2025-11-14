Il paradiso delle signore 10, trama 17 novembre 2025: Landi apprende qualcosa su Mario

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 17 novembre 2025

Enrico, ormai pronto a concludere il suo percorso in clinica, sta per affrontare un importante passo: rivelare tutta la verità ad Anita, superando così ogni esitazione e incertezza. Intanto, per il nuovo numero della rivista Paradiso Donna, si discute su quale figura femminile celebrare, e l’idea di dedicare lo spazio a una “donna dell’arte” prende piede. Tancredi propone il nome di Chiara Brugnoli, giovane violoncellista emergente, il cui talento sta rapidamente conquistando il pubblico.

La preoccupazione inizia a serpeggiare nel cuore di Ciro per l'assenza immotivata di Johnny. Mimmo, intanto, tenta di celare a ogni costo i suoi veri propositi di lasciare il Commissariato, mantenendo un'apparente normalità. Da parte sua, Roberto viene a sapere che Mario ha scritto una lettera a Caterina: questo fatto lo spinge a riflettere e ad arrivare a una decisione importante. Nonostante le difficoltà che si sono frapposte fra loro, Rosa e Marcello dimostrano una forza inattesa, ritrovandosi sempre più saldi e uniti nel loro legame…