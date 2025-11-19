Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 20 novembre 2025: la scoperta di Marcello

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 20 novembre 2025

Ciro è profondamente deciso ad offrire il suo aiuto a Mimmo, tuttavia si trova bloccato dall’incertezza su come agire nei confronti di Johnny. Nel frattempo, Enrico riceve una chiamata dal medico sociale dell’Inter, incaricato di richiedere un consulto cardiologico dopo il malessere che ha colpito uno dei giocatori, e questo lo conduce a vivere un incontro del tutto inatteso e significativo.

Marcello viene a sapere che Rosa ha cercato l’appoggio di Tancredi per ottenere un prestito dalla banca; la scoperta lo lascia turbato e il suo primo istinto è quello di reagire in modo impulsivo e negativo. Intanto, il servizio fotografico messo in piedi con grande cura da Ettore e Odile prende una direzione sorprendentemente diversa rispetto a quella pianificata inizialmente, stravolgendo i loro piani.

Infine, trovare una posizione lavorativa stabile per Mimmo si dimostra un'impresa ardua e complicata, ma grazie all'intervento decisivo di Johnny, la situazione si risolve e una soluzione finalmente emerge….