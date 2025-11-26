Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 27 novembre 2025: l’intuizione di Umberto…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 27 novembre 2025

Johnny ha un problema con il suo furgone e le Veneri decidono di offrirgli il loro aiuto. Caterina si sente amareggiata perché, a causa di un imprevisto sul lavoro, Mario non potrà raggiungerla a Milano; tuttavia, Agata la persuade a mantenere comunque i piani per la cena a casa sua, inizialmente organizzata per accoglierlo. Intanto, Rosa si prepara a iniziare una nuova vita al fianco di Marcello.

Umberto assiste a un acceso confronto tra Ettore e Odile riguardo alla nuova campagna pubblicitaria e intuisce che tra loro c'è qualcosa di più profondo di un semplice legame lavorativo. Durante la cena a casa di Caterina, a sorpresa, compare Cesare…