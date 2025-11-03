Il paradiso delle signore 10, trama 4 novembre 2025: Adelaide chiede il licenziamento di Rosa e Marcello

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 4 novembre 2025

Adelaide (Vanessa Gravina) chiede a Roberto (Filippo Scarafia) di licenziare Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti), poiché il clima creatosi al Paradiso non favorisce un ambiente di lavoro sereno. Il professor Di Meo (Paolo Romano) scopre che Enrico (Thomas Santu) sta seguendo la terapia per il problema alla mano senza attenersi alle indicazioni ricevute.

Nel frattempo, Irene (Francesca Del Fa) si ritrova a dover cercare in fretta una nuova Venere, e Johnny (Mirko Lorusso) si propone di aiutarla. Infine, Marcello è certo che Adelaide non si fermerà finché non avrà portato a termine la sua vendetta, ma lui e Rosa sono determinati ad affrontare ogni difficoltà pur di proteggere il loro amore… Seguici su Instagram.