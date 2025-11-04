Il paradiso delle signore 10, trama 5 novembre 2025: Roberto e Mario di nuovo faccia a faccia

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 5 novembre 2025
Alla radio viene comunicata la notizia dell’alluvione che ha colpito Firenze. Nel frattempo, al Paradiso, nonostante le difficoltà negli spostamenti in città causate dal maltempo, arriva una giovane donna in risposta all’annuncio di Irene: si tratta di Barbara Musso (Chiara Trombini).
Mario (Piero Cardano), controvoglia, si ritrova nuovamente faccia a faccia con Roberto (Filippo Scarafia), impegnato a definire alcuni dettagli sulla possibilità di coinvolgere il Paradiso negli aiuti diretti alle zone colpite dall’alluvione.
Adelaide (Vanessa Gravina) prosegue nei suoi intenti di vendetta e chiede l’appoggio di Tancredi (Flavio Parenti), mentre Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) decide di rivelare alle amiche la sua relazione con Marcello (Pietro Masotti)… Seguici su Instagram.