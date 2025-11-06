Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 7 novembre 2025: un aiuto da Tancredi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 7 novembre 2025

Le azioni di Adelaide contro il Paradiso non accennano ad arrestarsi, proseguendo con crescente intensità, mentre la redazione è alle prese con nuove strategie per elaborare una risposta efficace. Tuttavia, nel momento in cui ogni speranza sembra svanire, un aiuto del tutto imprevisto giunge da Tancredi, ribaltando la situazione.

Agata, con il cuore colmo di emozione e sotto lo sguardo commosso dei suoi genitori, si prepara a intraprendere il proprio viaggio verso Firenze, accompagnata da Mimmo e Johnny, che decidono di seguire le sue orme. Parallelamente, Barbara riceve una notizia che segna un prestigioso traguardo: ha superato brillantemente la prova ed entra ufficialmente a far parte delle Veneri. Intanto, Marcello stupisce le ragazze con un annuncio inaspettato, comunicando loro di aver scelto di rassegnare le dimissioni.

Infine, Enrico si ritrova a fare i conti con un fallimento durante un intervento in sala operatoria; incapace di gestire il peso del senso di colpa, decide di confessare tutto a Marta, confidandosi con lei in un momento di profonda vulnerabilità….