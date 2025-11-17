Il paradiso delle signore 10, trama 18 novembre 2025: Mimmo cerca un nuovo lavoro

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 18 novembre 2025

La giornata comincia con una doppia sorpresa per Matteo e Odile, che ricevono entrambi un compenso dalla SIAE come autori della canzone interpretata da Michelino allo Zecchino d’Oro e di quella utilizzata nel film con Marina. Fulvio è felice che Mario prenda Caterina seriamente, anche se un po’ preoccupato per la distanza che li separa.

Irene fa la conoscenza di una cliente particolarmente timida, Chiara Brugnoli. Mimmo è intenzionato a lasciare la Polizia, ma ha bisogno di trovare un lavoro stabile, e Agata ha un piano per dargli una mano. Tuttavia, l'argomento suscita tensioni a Casa Puglisi…