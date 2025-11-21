Il paradiso delle signore 10, trama 24 novembre 2025: Rosa condivide la notizia della proposta nuziale

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 24 novembre 2025

Marcello (Pietro Masotti) ha chiesto a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) di sposarlo, e lei condivide la notizia con Irene (Francesca Del Fa) e Delia (Ilaria Maren). Intanto, al Paradiso arriva una figura di spicco del calcio: Helenio Herrera, l’allenatore dell’Inter, e Roberto Landi (Filippo Scarafia) coglie l’occasione per ideare un piano legato alla sua presenza. Odile (Arianna Amadei) si trova sempre più intrappolata nel gioco di seduzione orchestrato da Ettore (Elia Marangon).

Fulvio (Simone Montedoro) e Johnny (Mirko Lorusso) riscoprono la ciclofficina, un progetto avviato da Armando ma inutilizzato da quando Alfredo ha lasciato. Marina (Irene Battaglia) porta una grande novità per il futuro di Matteo (Danilo D'Agostino): il loro film potrebbe approdare sui grandi schermi americani. Nel frattempo, Irene accetta di andare al cinema con Cesare…