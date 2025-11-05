Il paradiso delle signore 10, trama 6 novembre 2025: Marcello si dimette, ma alla Contessa non basta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 6 novembre 2025

Agata (Silvia Bruno) è profondamente colpita dalle notizie provenienti da Firenze e sente il desiderio di contribuire in qualche modo. Nel frattempo, Mimmo (Vito Amato) condivide con Ciro (Massimo Cagnina) e Johnny (Mirko Lorusso) di aver visto alcuni colleghi partire per prestare assistenza nelle aree colpite.

Enrico (Thomas Santu) fa sapere a Di Meo (Paolo Romano) che la sua mano sembra aver ritrovato improvvisamente l’agilità di un tempo, motivo per cui è deciso a mettersi alla prova.

Marcello (Pietro Masotti) presenta le sue dimissioni, ma chiede a Roberto (Filippo Scarafia) di garantire che Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) mantenga il suo impiego; Adelaide (Vanessa Gravina), invece, desidera allontanare anche la Camilli, ma per riuscirci avrà bisogno del supporto di Umberto (Roberto Farnesi)…