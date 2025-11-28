Il paradiso delle signore: Adelaide tenta il suicidio? Si scopre l’inganno! | Anticipazioni

Persino una donna notoriamente forte come la Contessa di Sant’Erasmo, messa sotto pressione da una serie di delusioni e stress, può arrivare a un gesto estremo. È ciò che la narrazione ci mostrerà nella puntata de Il paradiso delle signore di venerdì 5 dicembre, quando Adelaide (Vanessa Gravina) tenterà il suicidio (o quanto meno, è quello che sembrerà).

Dopo una pausa di programmazione prevista per il giorno dell’Immacolata, Il paradiso tornerà in onda martedì 9 dicembre e ritroveremo tutti in ansia per la Contessa. In particolare, Odile (Arianna Amadei) si sentirà in colpa verso la madre, mentre Umberto (Roberto Farnesi) andrà da Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti). Quest’ultimo apprenderà così del folle gesto della sua ex e temerà che la nobildonna possa riprovarci, tanto da chiedere un parere a Enrico (Thomas Santu).

Come avrete ormai capito, Marcello sarà divorato dai sensi di colpa verso Adelaide, e così lei e Rosa decideranno che quello non è il momento giusto per un matrimonio. Nozze rimandate, dunque! Dopo aver appreso la notizia, Adelaide chiamerà Rosa a Villa Guarnieri e stavolta il suo atteggiamento verso la rivale sarà molto più “morbido” del solito.

Attenzione però al colpo di scena: una volta rimasta sola, si sveleranno le carte della nostra Contessa, la quale fin dall’inizio avrà messo in scena un furbissimo inganno. Fin dove vuole arrivare? Seguici su Instagram.