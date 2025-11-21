Il paradiso delle signore, anticipazioni 1 – 5 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre 2025

Adelaide rientra inaspettatamente dal suo viaggio con un atteggiamento insolitamente sereno. A Milano cresce l’attesa per l’apertura della stagione lirica 1966-1967 del Teatro alla Scala. Al Paradiso, le sorelle Brugnoli, Chiara e Rebecca, sono alla ricerca degli abiti perfetti per la Prima, mentre per Fulvio il fascino dell’opera sembra appartenere al passato.

Matteo riceve dalla madre una vecchia fotografia che ritrae i fratelli Marchesi da bambini insieme ai genitori, e decide di mostrarla a Odile. Al Circolo, durante un evento letterario, Adelaide approfitta della presenza di Rosa per affidarle una busta destinata a Marcello. Intanto, Rosa e Marcello iniziano a organizzare il loro matrimonio. La decisione di Adelaide di escludere Barbieri dal Circolo crea tensioni tra Marta e Odile.

Mimmo deve lasciare il suo appartamento, ma Johnny ha già in mente una soluzione per entrambi. Caterina dovrebbe partecipare alla Prima della Scala con il padre, e Delia si offre di aiutarla a scegliere l’abito. Ettore trova sulla scrivania la vecchia foto di famiglia che Matteo aveva consegnato a Odile il giorno precedente chiedendole di recapitarla a Marchesi. Greta, però, decide che quell’immagine deve sparire.

Ettore scopre che esiste una seconda foto della sua famiglia, conservata da Matteo, e interpreta questo dettaglio come un nuovo ostacolo ai suoi progetti di vendetta. Nel frattempo, tra la GMM e il Paradiso nasce una nuova competizione, questa volta dedicata agli abiti che Chiara e Rebecca Brugnoli indosseranno alla Prima. Fulvio, privo di biglietti per l’evento, potrebbe trovare una soluzione grazie a Delia.

Cesare avanza una proposta allettante a Irene. Marta viene a sapere del matrimonio di Rosa e Marcello e convoca Umberto e Odile. Odile, però, non condivide la scelta di tenere nascosta la notizia ad Adelaide e decide di raccontare tutto alla madre. Dopo aver accettato l’invito di Cesare alla Prima della Scala, Irene chiede un favore a Concetta, mentre Johnny le regala un libretto del Nabucco, l’opera in programma.

Ettore e Greta elaborano un piano rischioso per recuperare la foto ancora in mano a Matteo. Adelaide si presenta da Marcello con una richiesta che suona più come un ordine. Caterina prepara una sorpresa per Fulvio, che ne rimane profondamente toccato. Marcello non ha alcuna intenzione di rinunciare alle nozze, mentre Rosa sarebbe disposta a fare un passo indietro per compiacere Adelaide.

Chiara teme che il suo vestito possa risultare troppo vistoso, mentre Rebecca chiede a Ettore e Odile di ideare un capo che la renda unica e indimenticabile la sera della Prima. Matteo, intanto, si accorge che la foto della madre è scomparsa. Dopo le rivelazioni di Odile, Adelaide compie un gesto radicale…