Il paradiso delle signore, anticipazioni 26 novembre 2025

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 26 novembre 2025
Fulvio viene informato dell’arrivo imminente di Mario, mentre Agata propone un consiglio a Caterina su come organizzare un’accoglienza adeguata. Un malinteso crea agitazione nell’Atelier, ma Johnny si dimostra pronto a intervenire per sistemare la situazione.
Enrico prepara una partita di calcio in piazzetta con Helenio Herrera per i bambini della casa-famiglia. Botteri è coinvolto in una delicata emergenza familiare. Intanto, Rosa ha preso la decisione di trasferirsi a casa di Marcello….