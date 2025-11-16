Il paradiso delle signore: Enrico cambia vita (e fa un incontro inatteso) | Anticipazioni

Nei più recenti episodi de Il paradiso delle signore, proprio quando Enrico (Thomas Santu) si apprestava ad entrare al Commissariato per autodenunciarsi, il professor Di Meo (Paolo Romano) l’ha raggiunto in extremis e – dichiarandosi sconfitto – ha accettato le dimissioni del medico dalla sua clinica. In particolare, Di Meo si è rammaricato per un futuro professionale che non vedrà mai la luce e – non senza un certo fastidio – ha dovuto ammettere di trovarsi di fronte a un uomo dalla grande etica.

Ma ora cosa succederà? Enrico lascerà materialmente la clinica e dovrà trovare un modo per raccontare l’accaduto alla figlia Anita, poi subito una sorpresa sarà in serbo per lui: il nostro protagonista si troverà a ricevere una convocazione dal medico sociale dell’Inter, affinché svolga una consulenza cardiologica dopo che un giocatore si è sentito male.

Quella sarà anche l’occasione per un inatteso incontro e dunque, se tanto ci dà tanto, non sarà un caso se nelle puntate successive giungerà al Paradiso l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera, con Roberto (Filippo Scarafia) subito pronto a “sfruttare” questo irripetibile evento. Ciò che è certo è che verrà organizzata una partita di calcio in piazzetta per i bambini della casa-famiglia, con la presenza proprio di Helenio Herrera.

Ma la nuova vita di Enrico avrà anche un’altra novità: vedremo il dottore in procinto di tenere la sua prima lezione universitaria. Sarà dunque l’insegnamento la strada giusta per rimpiazzare con onore la chirurgia? Presto ne sapremo di più… Seguici su Instagram.