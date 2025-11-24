Il paradiso delle signore: Ettore e Greta, spunta una foto pericolosa… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, non è ancora chiaro quale sia la precisa missione dei fratelli Marchesi: è palese che si tratti di una vendetta da compiere, ma i dettagli non sono tuttora noti. Intanto, i due consanguinei avranno presto a che fare con un problema non da poco in grado di sabotare il loro compito…

Tutto comincerà con una vecchia foto che Matteo Portelli (Danilo D’Agostino) riceverà dalla madre, un’immagine che mostra i “fratellini” Marchesi con i loro genitori. L’immagine in questione sarà subito mostrata a Odile (Arianna Amadei) e successivamente trovata da Ettore (Elia Marangon) sulla scrivania, ma, quando la vedrà Greta (Valentina Ghelfi), quest’ultima sentenzierà subito che la fotografia dovrà sparire!

Più facile a dirsi che a farsi, in realtà. Ettore infatti si renderà conto dell’esistenza di una seconda foto della sua famiglia, ancora in mano a Matteo, e si preoccuperà molto temendo che tutto ciò possa in qualche modo neutralizzare la vendetta sua e della sorella.

I due, di conseguenza, dovranno mettere in piedi un non facile piano per entrare in possesso della seconda foto. E infatti, a un certo punto Matteo si accorgerà che la foto della madre è scomparsa. Ma perché quel ritratto è così pericoloso?… Seguici su Instagram.