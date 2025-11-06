Il paradiso delle signore: Marcello Barbieri, un futuro negli elettrodomestici? | Anticipazioni

Di recente a Il paradiso delle signore abbiamo assistito alla drammatica fine della storia tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina), con l’ovvia furia della Contessa accompagnata da tanta voglia di vendetta. Tutto ciò ha fatto sì che molti fan della serie si aspettassero un “annientamento” di Barbieri e di Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie), il nuovo amore dell’uomo. Ma non è detto che le cose vadano proprio così!

Di certo, visto l’atteggiamento di Adelaide, le giornate di Marcello e Rosa continueranno a non essere facili, ma l’ex barista e la sua attuale fiamma continueranno ad essere molto uniti. In più, lui avrà un’idea per risorgere professionalmente a nuova vita.

Spoiler Il paradiso delle signore: Rosa si rivolge a Tancredi per aiutare Marcello

Eh sì: Marcello penserà di compiere degli investimenti nel campo degli elettrodomestici per l’industria (un settore molto fiorente negli anni ’60), tuttavia i soldi rimasti saranno pochi e in più la banca negherà il prestito necessario per poter iniziare. A quel punto, Rosa si farà venire un’idea destinata a provocare qualche discussione tra i due piccioncini…

Nei dettagli, la Camilli chiederà aiuto a Tancredi di Sant'Erasmo (Flavio Parenti), cosa che inizialmente a Marcello non piacerà affatto. Poi, però, il nostro protagonista dovrà prendere atto della realtà e, pur di iniziare il tanto agognato "nuovo capitolo", finirà per accettare la linea di credito che, proprio grazie all'intervento di Tancredi, la banca gli ha messo a disposizione. Avrà fatto bene?