Io sono Farah, anticipazioni 5 dicembre 2025 (puntata in prima serata)

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di venerdì 5 dicembre 2025

Dopo le poche puntate testate con successo nei pomeriggi della scorsa estate, Io sono Farah riprende in una collocazione diversa, dal punto in cui era stata lasciata. La potremo seguire da ora in poi tutti i venerdì sera su Canale 5, dove va a sostituire Tradimento (ormai terminata).

Le vicende riprendono da Farah che è furiosa con Mehmet, tanto che ormai non riesce più a fidarsi di lui. Tuttavia, quando scopre che il suo paese ha richiesto il suo rimpatrio, capisce che l’unica via per salvarsi è tornare a collaborare con la polizia. Nel frattempo, decide di stabilirsi insieme al figlio nel tecnologico appartamento di Tahir, il quale ha curato ogni dettaglio per accoglierli. Tahir, nel frattempo, si muove su più fronti: da una parte cerca di garantire la sicurezza di Farah e del bambino, dall’altra tenta di allearsi persino con un rivale del padre adottivo per raggiungere i suoi obiettivi.

Durante le sue indagini, Tahir scopre che Yasemin ha informato la polizia che la donna saltata fuori da un’auto in corsa è proprio Farah. Spinto dal desiderio di conoscere la verità, cerca di convincerla a confessare. Farah però continua a fingere ignoranza, così Tahir decide di metterla con le spalle al muro, rivelandole di essere a conoscenza della telefonata che lei ha fatto a Mehmet. La donna prova allora a spiegargli che deve testimoniare per evitare il rimpatrio in Iran, ma Tahir, irremovibile, la invita ad andarsene e seguire il suo cammino.

Intanto Vera e Bade cercano di persuadere Kaan a trasferirsi all’estero, ma il ragazzo rifiuta categoricamente. Di conseguenza, Vera affronta direttamente Farah, proponendole un aiuto concreto per costruire un futuro migliore in cambio del suo silenzio. Confusa e tormentata dai dubbi, Farah vaga per strada finché viene fermata da Tahir che insiste per parlarle e le chiede di salire in auto.

Nel frattempo, Ali Galip assegna a Bekir una missione cruciale, ma il capo dei Karaman è determinato a impedirgli di portarla a termine. Tahir, nel suo incessante tentativo di proteggerla, propone a Farah una soluzione per fuggire. La donna, però, è troppo sopraffatta dalla paura e dalla necessità di occuparsi della salute del figlio per accettare l’offerta. Alla fine decide comunque di rivolgersi a Mehmet per testimoniare.

Purtroppo, il procuratore scopre che Farah è una clandestina con un figlio gravemente malato le cui cure sono sostenute dalla famiglia Akinci. Inoltre, vive in un appartamento appartenente al commissario. Tutto ciò lo porta a ritenere che Farah non sia una testimone affidabile e, senza prove concrete, rifiuta di accogliere la sua deposizione.

Disperata e senza speranza, Farah comincia a credere di avere le spalle al muro, finché Orhan non riesce a farle cambiare prospettiva. L’uomo la incoraggia a fidarsi di Vera raccontandole la propria storia e sottolineando le numerose similitudini tra le loro vite.

Intanto, Ali Galip scopre di aver perso uno dei suoi carichi. Bekir continua ad attribuire la colpa interamente ai Karaman, ma Ali Galip inizia a sospettare il coinvolgimento di Tahir e decide di affrontarlo di persona…