La forza di una donna, anticipazioni 10, 11 e 12 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 novembre 2025

Piril confida a Sarp che è stato Münir a informarla del piano degli uomini di Nezir per rapire Bahar. Nel frattempo, Azmi, capo dell’operazione fallita che aveva l’obiettivo di irrompere nella casa di Bahar e che si è conclusa con la tragica morte di tutti i suoi compagni per mano di Nezir (oltre all’inaspettata perdita di Yeliz, colpita accidentalmente da uno di loro), si ritrova davanti a una sfida crudele imposta da Nezir: per salvarsi la vita, dovrà uccidere suo fratello Münir.

Intanto, le donne del quartiere si riuniscono nella casa di Ceyda per piangere la scomparsa di Yeliz. Il comportamento di Ceyda, però, lascia intuire a Hatice, Jale ed Enver che la donna possa nutrire pensieri suicidi..