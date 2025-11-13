La forza di una donna, anticipazioni 13 e 14 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 13 e venerdì 14 novembre 2025

Doruk, pieno di felicità per aver ritrovato suo padre, sceglie di dormire nella stessa stanza in cui riposa anche Piril. Durante la notte, si accorge che Piril esce dalla camera e, incuriosito, decide di seguirla. Finisce per assistere a una telefonata tra lei e Münir.

Nello stesso momento, Bahar, incapace di prendere sonno, va in soggiorno. Qui le due donne si incontrano e si confrontano ancora una volta per chiarire certi punti. Intanto, Ceyda riflette sul sospetto che Kamil aveva riguardo a Yeliz, credendola un'imbrogliona, e prende la decisione di farle pagare ciò che ha fatto…