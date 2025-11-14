La forza di una donna, anticipazioni 15 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 15 novembre 2025

In montagna, la tensione cresce quando due giovani che gareggiano con le auto dei genitori finiscono per tamponare la macchina di Sarp, al cui interno si trovano Nisan e Doruk. Poco prima dell’incidente, Nisan aveva notato in TV una foto di Yeliz, ma l’assenza di audio le ha impedito di comprendere il motivo della sua presenza sullo schermo. Questo indizio insospettisce Bahar, che vorrebbe chiamare Yeliz per assicurarsi che stia bene; tuttavia, Sarp la dissuade, spiegando che usare il telefono potrebbe essere troppo rischioso, poiché gli uomini di Nezir potrebbero intercettarli.

Nel frattempo, Emre si presenta a casa di Ceyda, proponendole un impiego e convincendola a iniziare immediatamente. Lo stesso Emre offre lavoro anche a Hatice. Bahar, ascoltando Münir, riconosce la voce e lo accusa di essere coinvolto nel rapimento dei suoi figli. Sarp cerca di scoprire cosa stia accadendo, ignaro di questa situazione. Intanto, Nisan e Doruk manifestano il desiderio di tornare a casa e Doruk, per sollevare il morale di entrambi, decide di mettere in atto un piano. La relazione tra Sarp e Piril diventa sempre più tesa, portando Sarp a confidare a Piril tutto ciò che ha dentro. Leyla, intanto, si accorge che qualcuno è riuscito a introdursi furtivamente nella stanza di Piril…