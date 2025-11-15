La forza di una donna, anticipazioni 17, 18, 19 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 novembre 2025

Emre è molto soddisfatto del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar, a differenza di Idil, con cui Ceyda ha continui litigi. Bahar, d’altro canto, capisce che per il bene dei suoi figli deve mantenere un rapporto civile con Sarp e Piril, e decide di discutere la situazione con Sarp. Alla fine, si ritrovano tutti insieme a fare colazione, ma durante il pasto Bahar si rende conto che Doruk ha preso il caricabatterie di Piril. Nel frattempo, Idil, dopo essere stata messa fuori di casa, chiede a Emre di ospitarla per un po’. Tuttavia, Emre accetta di offrirle soltanto una notte.

Enver esce alla ricerca di un lavoro e finisce per parlare con un fruttivendolo, un po' duro d'orecchi, che ha bisogno di un aiutante. Anche Sirin è impegnata sul fronte lavorativo, ma non sembra affatto felice della sua posizione come commessa in un negozio di tessuti. Infine, Enver decide di fare visita a Hatice al bar e le comunica di aver avuto l'idea di affittare una delle stanze della loro casa…