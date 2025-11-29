La forza di una donna, anticipazioni 1° dicembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 1 dicembre 2025

Bahar esprime chiaramente a Sarp che non ha intenzione di tornare con lui, nonostante le sue dichiarazioni che Piril non sia mai stata amata da lui e che la consideri solo una buona amica. Piril, ascoltando di nascosto la conversazione, perde il controllo e ha una crisi isterica, culminata in una scenata. Successivamente, tenta il suicidio, ma Bahar interviene in tempo e riesce a salvarla. Nel frattempo, Nezir definisce insieme ad Azmi i dettagli del piano per eliminare Munir.

Ceyda confida ad Hatice che Emre è vedovo e che sua moglie è morta a causa della stessa malattia di Bahar. Sarp approfitta di un momento sereno portando i bambini a vedere dei cuccioli e suggerisce a Doruk e Nisan di giocare insieme ai loro fratellini, cercando di generare armonia tra di loro. Infine, Emre si reca a casa di Hatice per consegnare le valigie di Idil e rimane a prendere il tè con lei, lasciandole l'impressione che possa provare interesse per Sirin…