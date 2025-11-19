La forza di una donna, anticipazioni 20 e 21 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2025

Sirin lavora nel negozio di tessuti di Dündar, ma il suo atteggiamento apatico e disinteressato allontana i clienti, convincendoli a rinunciare agli acquisti. Nel frattempo, scopre che Dündar è stato chiamato a testimoniare in tribunale in un caso di lesioni causate da arma da fuoco. Hatice ed Enver, con il consenso di Emre, decidono di ospitare Idil nella loro casa.

Emre, inavvertitamente, fa capire a Bahar che Yeliz è venuta a mancare. La notizia scuote profondamente Bahar, che scoppia in un pianto disperato. Travolta dal dolore, chiama Arif per avere chiarimenti e alla fine gli chiede di raggiungerla. Successivamente, affronta Sarp con rabbia e sofferenza, rinfacciandogli di essere ancora vivo, accusandolo di aver distrutto le loro vite e di essere la causa della morte di Yeliz…