La forza di una donna, anticipazioni 22 novembre 2025 (ore 15,30)

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 22 novembre 2025

Da ora in poi, la puntata del sabato de La forza di una donna inizierà alle 15,30. Nisan e Doruk cercano di ottenere risposte da Bahar sulla morte di Yeliz, ma l’intenso dolore che la affligge le impedisce di affrontare le loro domande insistenti. Sarp interviene per aiutarla, raccontando quanto accaduto: l’irruzione degli uomini di Nezir, durante la quale Yeliz, nel tentativo di proteggere Ceyda, è stata colpita accidentalmente da un colpo di pistola.

In seguito, Bahar lascia i bambini in custodia al padre e, nonostante il disaccordo di Sarp che teme per la sua sicurezza, decide di andare al cimitero sulla tomba di Yeliz, accompagnata da Arif. Nel frattempo, Sirin si reca al bar di Emre mentre quest'ultimo è momentaneamente assente e si imbatte in Idil, che riesce a mettersi ancora una volta nei guai…