La forza di una donna, anticipazioni 24 – 25 – 26 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 novembre 2025

Bahar è decisa a fuggire dalla casa di montagna insieme ai bambini e si rivolge a Nisan per coinvolgerla nel suo piano. Nisan, però, inizia a mostrare segni di disagio verso Doruk, infastidita dai suoi gesti affettuosi nei confronti di Piril. Nel frattempo, Enver trova impiego come fruttivendolo, ma racconta a Hatice di lavorare in uno studio medico. Infine, Idil si trasferisce a vivere nella casa di Enver e Hatice…