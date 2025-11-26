La forza di una donna, anticipazioni 27 – 28 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 27 e venerdì 28 novembre 2025
Nel silenzio della notte, Bahar decide di svegliare Nisan e Doruk per organizzare una pericolosa fuga dalla casa di montagna, dove si trovano intrappolati. Con grande cautela ma con determinazione, la nostra protagonista si muove insieme ai due bambini verso ciò che spera sia la libertà. Proprio in quel momento, Arif interviene per offrire il suo supporto, arrivando sul posto con l’intenzione di aiutarli a scappare. Tuttavia, il loro piano viene drasticamente interrotto da Sarp, il cui arrivo porta ad un teso confronto.
Sarp si avvicina quasi a uno scontro fisico con Arif, la situazione sembra precipitare. Per proteggere Arif da un destino potenzialmente fatale per mano delle guardie fedeli a Sarp, Bahar prende una drastica decisione: decide di interrompere la fuga e torna sui suoi passi, rientrando in casa; prima di farlo implora Arif di allontanarsi per evitare ulteriori complicazioni. Nel frattempo, Piril non può fare a meno di osservare da vicino la scena della sfuriata gelosa di Sarp… Seguici su Instagram.