La forza di una donna, anticipazioni 29 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 29 novembre 2025

Emre si ritrova senza un collaboratore e propone a Hatice di prendere in mano l’incarico a tempo pieno. La donna, senza esitazione, accetta immediatamente. Intanto, la tensione fra Sirin e Idil continua a crescere, ma Enver e Hatice si impegnano per riportare calma tra le due.

Bahar e Sarp approfittano dell’opportunità di restare soli in casa per affrontare una discussione definitiva. Sarp rivive i momenti dolorosi che lo hanno spinto a separarsi dalla sua famiglia, lasciando Bahar profondamente turbata. Convinti di essere i soli presenti, ignorano che qualcuno sta ascoltando ciò che viene detto…. Seguici su Instagram.