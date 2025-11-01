La forza di una donna, anticipazioni 3, 4 e 5 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 novembre 2025

Nella casa immersa tra i boschi di montagna dove hanno trovato rifugio, Bahar e Sarp tentano di mantenere una parvenza di normalità, preparando insieme ai loro figli la colazione. Tuttavia, la tensione palpabile si manifesta in ogni gesto e sguardo, rivelando che il rapporto tra i due è ben lontano dall’essere sereno. La situazione si complica ulteriormente quando Bahar scopre con frustrazione che il caricabatterie del suo telefono non funziona, lasciandole il cellulare completamente scarico, un dettaglio; decisa a risolvere il problema da sola, prende l’iniziativa di uscire per acquistare un nuovo caricabatterie.

Nel frattempo, Ceyda, ancora scossa e profondamente provata, si lascia consolare prima da Hatice e successivamente anche da Jale. Il dolore per la perdita di Yeliz si mescola al rimpianto di non essere riuscita a esprimere pienamente l’affetto che provava per lei quando ne aveva l’opportunità.

Piril, osservando con crescente inquietudine la possibilità che Bahar e Sarp possano riavvicinarsi durante questa forzata convivenza, prende una decisione azzardata. Nonostante i ripetuti ammonimenti sia del padre Suat e sia della sua guardia del corpo Munir, la donna sceglie di dirigersi verso la casa di montagna…