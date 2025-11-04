Bahar a Şirin: “Stai lontana dalla mia famiglia!” | La forza di una donna anticipazioni

Appena si libererà dal giogo del pericoloso Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), Bahar (Özge Özpirinçci) avrà un altro pericolo da affrontare: la sorella Şirin Sarikadi (Seray Kaya). Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, la nostra protagonista intimerà in malo modo alla parente di non interferire più nella serenità della sua famiglia…

La Forza di una Donna, news: Nezir libera Bahar, Sarp e i bambini

Bahar, Sarp (Caner Cindoruk), Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk (Ali Semi Sefil), dopo diversi giorni di prigionia, verranno liberati da Nezir senza alcuna apparente spiegazione. A quel punto, i quattro busseranno alla porta di casa di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar), che decideranno di ospitarli per qualche giorno.

Ovviamente, oltre a Idil (Büşra İl), cugina di Emre (Ahmet Rıfat Şungar) e affittuaria di una camera, Sarp, Bahar e i bambini si troveranno a dover convivere nuovamente anche con Şirin. Quest’ultima, almeno la prima sera, cercherà di stare lontana dalla sorella e dal “cognato”, ma il mattino successivo, fingendo di essere contenta per il loro ritorno, accoglierà Nisan e Doruk col sorriso. Un atteggiamento del tutto falso che farà scattare l’ira di Bahar…

La Forza di una Donna, news: Bahar intima a Şirin di stare lontana dalla sua famiglia!

Appena Nisan e Doruk si allontaneranno, Bahar non perderà infatti l’occasione per attaccare Şirin. Dopo averle confessato che Sarp durante la loro prigionia le ha raccontato tutto quanto, compreso il fatto che è stata lei a farlo buttare giù dalla barca nell’incidente avvenuto quattro anni prima che ha rovinato per sempre le loro vite, Bahar ordinerà a Siri di stare lontana dalla sua famiglia.

Neanche a dirlo, Şirin cercherà subito di difendersi da tale accuse, ma Bahar si arrabbierà ancora di più e la spingerà con la forza contro un muro, chiedendole di comportarsi come un fantasma e di evitare qualsiasi tipo di contatto con Nisan e Doruk. Un ordine che, almeno per ora, Şirin sembrerà rispettare, tant’è che troverà una scusa per non fare colazione con tutta la famiglia riunita…

La Forza di una Donna, trame: Şirin si mette in contatto con Suat!

Ma Şirin se ne starà davvero con le mani in mano? A dire il vero, possiamo anticiparvi che la giovane si metterà subito in contatto con Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), a sua volta liberato da Nezir proprio come Piril (Ahu Yağtu) e i gemelli Alì e Ümer. Piuttosto alterata, Şirin chiederà dunque a Suat per quale ragione Sarp sia a casa sua con Bahar, Nisan e Doruk invece che stare con la sua “seconda famiglia”.

Una domanda che coglierà del tutto impreparato Suat, il quale cercherà di nascondere a Piril ciò che Şirin gli starà raccontando. Il tutto mentre Sarp avrà come unico obiettivo quello di convincere Bahar a farlo restare un po’ con lei, Nisan e Doruk a casa di Enver e Hatice… Seguici su Instagram.