La forza di una donna, anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 10 a sabato 15 novembre 2025

Piril confessa a Sarp che è stato Münir ad avvertirla del piano degli uomini di Nezir, i quali avevano intenzione di rapire Bahar. Nel frattempo, Azmi — responsabile della fallita irruzione nella casa di Bahar, costata la vita a tutto il suo commando per mano di Nezir e anche alla povera Yeliz, uccisa accidentalmente — viene messo alla prova dal suo stesso capo. Nezir, infatti, gli impone una terribile scelta: se vuole salvarsi, dovrà uccidere il proprio fratello Münir.

Intanto, le donne del quartiere si riuniscono a casa di Ceyda per piangere Yeliz. Il comportamento di Ceyda, però, desta grande preoccupazione in Hatice, Jale ed Enver, che temono possa compiere un gesto estremo.

Doruk è così felice di aver ritrovato il padre che decide di dormire nella stanza dove riposa anche Piril. Durante la notte, il bambino la vede uscire di nascosto e la segue, assistendo a una telefonata tra lei e Münir. Nello stesso momento, Bahar — incapace di dormire — scende in salotto, dove incontra Piril: tra le due donne avviene un nuovo confronto chiarificatore.

Ceyda, intanto, ripensa al fatto che Kamil aveva sospettato che Yeliz fosse una truffatrice e decide di vendicarsi. In montagna, la tensione cresce quando due ragazzi, impegnati in una gara d’auto con le vetture dei genitori, finiscono per tamponare la macchina di Sarp, a bordo della quale ci sono Nisan e Doruk. Poco prima dell’incidente, Nisan aveva visto in televisione la foto di Yeliz, ma, non avendo sentito l’audio, non capisce il motivo della sua presenza sullo schermo.

Preoccupata, Bahar vorrebbe chiamare Yeliz per accertarsi che stia bene, ma Sarp la dissuade, temendo che gli uomini di Nezir possano rintracciarli attraverso il telefono. Nel frattempo, Emre si presenta a casa di Ceyda, le propone un lavoro e la convince a iniziare subito, offrendo un impiego anche a Hatice.

Bahar, più tardi, riconosce la voce di Münir e lo accusa di essere il responsabile del rapimento dei suoi figli. Sarp, ignaro di tutto, cerca di capire cosa stia accadendo, mentre Nisan e Doruk desiderano solo tornare a casa. Per alleviare la loro tristezza, Doruk elabora un piccolo piano.

I rapporti tra Sarp e Piril diventano sempre più tesi, fino a spingere l’uomo a confessarle apertamente i suoi sentimenti. Nel frattempo, Leyla scopre che qualcuno è entrato di nascosto nella stanza di Piril… Seguici su Instagram.