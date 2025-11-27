La Forza di una Donna anticipazioni: Sarp fa arrabbiare Bahar e Arif, ecco perché

Nervi tesissimi nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. Una decisione di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) farà arrabbiare non soltanto Bahar (Özge Özpirinçci), ma anche Arif Kara (Feyyaz Duman). Addentriamoci dunque nella spiegazione della storyline per capire meglio che cosa succederà…

La Forza di una Donna, news: Bahar chiarisce a Sarp che non vuole tornare con lui

Tutto partirà quando, in seguito ad un periodo di tempo trascorso a casa di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar), Bahar deciderà di voltare definitivamente pagina e tornare a Tarlabaşı insieme a Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), anche per dimenticare il bruttissimo periodo cominciato nel momento in cui Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) è apparso prepotentemente nelle loro vite.

A quel punto, Bahar chiarirà a Sarp che non riesce a perdonarlo per non averla cercata per oltre quattro anni, credendo al grande inganno teso da Şirin (Seray Kaya), e lo inviterà a trovare una nuova sistemazione perché non se la sente di riprendere il loro matrimonio dal punto nel quale l’avevano lasciato. Tuttavia, anche se sembrerà incassare il rifiuto di Bahar, Sarp non ne vorrà proprio saperne di stare lontano dai figli Nisan e Doruk, motivo per cui darà il via ad un “piano”…

La Forza di una Donna, trame: ecco dove Sarp troverà casa!

Eh sì: con l’aiuto di Munir (Caner Candarlı), Sarp riuscirà a fare in modo che Yusuf (Yaşar Üzer), il padre di Arif, gli affitti un appartamento decisamente fatiscente al piano superiore dello stesso stabile dove si trova quello di Bahar. Una volta che firmerà il contratto, dando a Yusuf sei mesi di affitto in anticipo, Sarp si appresterà dunque a ristrutturare l’intero immobile, dando un imbiancata in piena notte a tutti i muri e rendendolo confortevole per Nisan e Doruk.

Tutte mosse che Sarp farà nella più completa segretezza, poiché vorrà mettere Bahar di fronte al fatto compiuto e soprattutto evitare che Arif blocchi tutto quanto, qualora ne venga a conoscenza. Un’impresa titanica che genererà dei malumori quando tutto verrà alla luce…

Possiamo infatti anticiparvi che, quando l’appartamento sarà pronto, Sarp andrà a prendere Nisan e Doruk utilizzando la scusa di doverli portarli a scuola e li condurrà al piano di sopra dicendo loro che quella è la sua nuova casa.

Neanche a dirlo, i bimbi prenderanno con gioia il fatto che il loro papà starà vicinissimo a loro. Lo stesso non si potrà dire, invece, di Bahar, che resterà attonita quando si affaccerà nella finestra della propria abitazione e capirà che Sarp, Nisan e Doruk sono al piano superiore rispetto al suo.

Ovviamente, Bahar capirà subito che cosa ha fatto Sarp ed andrà immediatamente da lui in cerca di una spiegazione, definendo tra l'altro totalmente scorretta la decisione che ha preso senza nemmeno consultarla. Una decisione che non piacerà nemmeno ad Arif, che non riuscirà a credere al fatto che la donna non sapesse nulla delle intenzioni di Sarp. E così Bahar e Arif si troveranno ancora una volta su due fronti completamente opposti…