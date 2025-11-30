La forza di una donna dal 1° dicembre avrà una seconda parte, ecco i nuovi orari

Novità in arrivo per gli appassionati de La forza di una donna. Mediaset, che ormai ha ben capito il potenziale della dizi turca incentrata sulle vicende di Bahar, “ritoccherà” da lunedì 1° dicembre il pomeriggio di Canale 5 dando più spazio alla seguitissima soap con Özge Özpirinçci.
In pratica, La forza di una donna continuerà ad andare in onda dalle 16,05 alle 16,25, ma avrà poi una seconda parte intorno alle 18,10 (un orario da considerare però con una certa elasticità, variabile a seconda dei giorni). Ciò – sempre dal primo dicembre – comporterà una minore durata del programma Dentro la notizia e contemporaneamente la cancellazione della striscia pomeridiana del Grande Fratello.
Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda la programmazione del sabato, che vedrà il terzetto Beautiful / Forbidden fruit / La forza di una donna schierato prima di Verissimo. Seguici su Instagram.