La Forza di una Donna: Idil cerca di estorcere del denaro a Şirin ma… | Anticipazioni

Ma quale cotta per Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar)! Il pensiero primario della terribile Şirin Sarikadi (Seray Kaya) continuerà ad essere Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, un tentativo di “estorsione” di Idil (Büşra İl) ai danni della figlia di Enver (Serie Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) non porterà agli effetti sperati…

La Forza di una Donna, news: Emre comincia a corteggiare Şirin

Tutto partirà quando Emre comincerà a mostrare un interesse sentimentale nei riguardi di Şirin. A quel punto, per conoscerla meglio, il proprietario della caffetteria comincerà a corteggiare la Sarikadi, invitandola ad uscire con lui. Una vicinanza che non piacerà affatto a Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu), che inviterà a più riprese Emre a non frequentare Şirin, asserendo che è una completa pazza e arrivando ad inimicarsi persino Hatice.

Fatto sta che Sirin sembrerà avere la strada spianata per fare breccia nel cuore di Emre, almeno finché, origliando di nascosto una conversazione tra Enver e Hatice, Idil scoprirà che il cugino è il padre naturale di Arda, il figlio di Ceyda. Senza pensare minimamente alle conseguenze, Idil cercherà di utilizzare così tale informazione per conseguire un grosso vantaggio su Şirin.

La Forza di una Donna, trame: Idil fa in modo che Emre scopra che Ceyda ha un figlio!

Eh sì: come già anticipato, Idil approfitterà di una trasferta nel suo paese natio per spingere Emre a porgere un saluto alla madre di Ceyda, che entrambi conoscono da quando erano bambini. Con questa mossa, Idil spererà dunque che Emre scopra che Ceyda ha un figlio e cominci a chiedersi se possa essere lui oppure no il padre del bambino, di circa sette anni.

Da un lato la ragazza vedrà le sue speranze infrangersi quando la madre di Ceyda non sarà in casa. Dall’altro la “fortuna” sembrerà sorriderle perché una vicina della signora Karataş si fermerà a parlare e dirà loro che i vestiti appesi appartengono ad Arda, il figlioletto di Ceyda. Un’informazione che manderà in tilt Emre, visto che la sua ex fidanzatina le aveva nascosto, fino a quel momento, di essere mamma.

La Forza di una Donna, spoiler: Idil cerca di estorcere del denaro a Şirin ma…

La reazione di Emre non sarà però quella che Idil si aspettava: durante il tragitto verso casa, l’imprenditore intimerà alla cugina di non parlare per nessun motivo della questione, soprattutto di fronte a Ceyda, e minaccerà di cacciarla dalla propria auto quando insisterà per approfondire la vicenda.

Tuttavia, la macchinazione tesa ai danni di Emre e Ceyda sarà solo l’inizio di un piano, apparentemente astuto, pensato da Idil: visto che si è indebitata sino al collo con uno strozzino, la ragazza tenterà di usare questa informazione per spingere Şirin a darle dei soldi. In pratica, Idil comunicherà a Şirin che Arda è figlio anche di Emre e le prometterà di mantenere il silenzio con il parente soltanto se le darà in cambio 20.000 lire turche.

Una vera e propria estorsione che, però, si ritorcerà contro Idil: dando sfoggio della sua risata diabolica, Şirin sottolineerà che non le importa nulla di Emre, dandole modo di capire che in realtà il suo obiettivo è ancora Sarp, nel frattempo stabilitosi a casa dei suoi genitori con Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) dopo essere stato liberato da Nezir (Hakan Karahan). Una rivelazione che lascerà attonita Idil…