La Forza di una Donna: Sarp confessa a Bahar che è di nuovo povero! | Anticipazioni

Una confessione importante da fare alla moglie Bahar (Özge Özpirinçci) agiterà parecchio Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna. L’uomo non saprà infatti in che modo comunicare alla sua amata che ha perso tutti i suoi soldi…

La Forza di una Donna, news: Sarp torna a essere povero

La storyline partirà nel momento in cui Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) lascerà liberi Sarp, Bahar e i piccoli Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk (Ali Semi Sefil). A quel punto, i quattro troveranno ospitalità a casa di Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Serie Erol), che saranno felicissimi di stare con loro – a differenza di Şirin (Seray Kaya) – dopo settimane nelle quali non avevano avuto più loro notizie.

Negli stessi momenti, qualcun altro comincerà però a tramare contro Sarp. A sua volta liberato da Nezir, così come la figlia Piril (Ahu Yağtu), i gemelli Alì e Ümer e Munir (Caner Candarlı), Suat (Gazanfer Ündüz) farà credere al “genero” che il Korkmaz ha deciso di lasciarlo libero soltanto se rinuncerà a tutti i soldi che ha acquisito negli anni passati come Alp Karahan. Inconsapevole del grande inganno, il Çeşmeli accetterà tale clausola senza opporre resistenza, convinto che quello sia l’unico modo per proteggere i suoi figli, e passerà tutto il suo denaro allo stesso Suat.

La Forza di una Donna, trame: l’agguato di Piril a Bahar

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: da un lato possiamo anticiparvi che Sarp si impegnerà fin dal primo istante per trovare un lavoro, tant’è che verrà assunto nuovamente nel negozio di articoli sportivi nel quale lavorava prima dell’incidente che lo ha portato ad allontanarsi per tanti anni dalla sua famiglia.

Sarp si avvicinerà dunque sempre di più a Bahar, che però non vorrà saperne più nulla di lui dal punto di vista sentimentale, e dovrà sventare anche l’ennesimo agguato di Piril che, in preda alla più cieca gelosia, manderà alla “rivale” le foto compromettenti che Şirin l’aveva obbligato a scattare per donare il proprio midollo osseo alla sorella. Quando crederà di non essere riuscito a recuperare il cellulare in tempo e che Bahar stia per vedere gli scatti, Sarp dirà dunque alla donna che deve parlarle di qualcosa piuttosto urgente…

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp confessa a Bahar che è di nuovo povero!

Appena capirà che Piril ha recuperato il telefono della donna e cancellato gli scatti “pericolosi”, Sarp dovrà dunque rivedere la sua confessione e, senza pensarci due volte, ne approfitterà per far sapere a Bahar che non ha più soldi perché quella è l’unica clausola che Nezir ha posto per lasciare tutti quanti in pace.

Seppur sorpresa, Bahar capirà che Sarp ha agito in questa occasione per il bene dei suoi cari e gli dirà che non deve preoccuparsi, visto che Nisan e Doruk sono abituati a non vivere nel lusso, perché a loro è sempre bastato l'amore, e che Alì e Ümer potranno comunque continuare a contare sul nonno ricco. Ma fino a quando il grande inganno di Suat passerà inosservato agli occhi di Nezir e, soprattutto, quali conseguenze innescherà?