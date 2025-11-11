La notte nel cuore, anticipazioni 16 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 16 novembre 2025

Harika vede Sevilay ritirare una somma considerevole al bancomat e insinua che Cihan le versi mensilmente uno stipendio; tra le due scatta un botta e risposta che culmina quando Sevilay, infastidita da una provocazione, le rifila uno schiaffo. Hikmet intanto presenta Halil a Esat, svelando a fine episodio i loro piani: zia e nipote stanno collaborando per acquistare un hotel nei Balcani, con Halil come intermediario nella vendita. Nel frattempo, l’intesa tra Hikmet e Halil si fa sempre più stretta.

Dopo aver scoperto che sua zia è diventata tutrice legale di Samet, Cihan si precipita alla villa. Qui sorprende la donna in compagnia di Halil, la porta fuori e la affronta, chiedendole di rinunciare alla tutela. La zia accetta, ma impone un prezzo salato: vuole un edificio commerciale e 5 milioni di dollari in cambio. Indeciso su come agire, Cihan si confida con Tahsin, che decide di anticipare ogni possibile mossa incaricando Tufan di monitorare i movimenti aziendali. Ignora però che Tufan sta tramando alle sue spalle in combutta con Hikmet.

Nel frattempo, Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per smentire le accuse di Sumru: afferma di non averle mai fatto del male e definisce la storia della violenza una menzogna. Mentre sta lasciando l’edificio, sente Canan dichiarare alla receptionist di essere una Sansalan e, cogliendo l’occasione, si avvicina con una scusa.

Bünyamin sorprende Türkan curiosare tra gioielli di bigiotteria online e le promette di acquistare per lei dei preziosi in oro. In un altro contesto, Nuh e Melek hanno un acceso confronto: lui crede alla versione di Halil, mentre lei è convinta che nessuna donna mentirebbe riguardo a uno stupro.

Sevilay decide di lasciare Istanbul di nascosto e scrive una lettera indirizzata a Cihan prima della partenza. Esma, invece, sorprende Esat durante un appuntamento romantico con un'altra donna e, furiosa, gli fa una scenata davanti a tutti i presenti…