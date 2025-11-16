La notte nel cuore, anticipazioni 18 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 18 novembre 2025

Tahsin e Cihan si rivolgono a Hikmet con l’intento di ottenere la custodia legale di Samet Sansalan, così da acquisire il controllo delle sue quote azionarie. Tuttavia, Hikmet giudica l’offerta dei due inadeguata. Nel momento in cui sembrano disposti ad accettare le sue condizioni, arriva la notizia della morte di Samet. Questo evento priva Hikmet dell’unica leva che possedeva contro i suoi avversari. Cihan si organizza per partire alla volta di Ankara e recuperare il corpo di Samet, delegando a Bunyamin il compito di organizzare il funerale.

Nel frattempo, Sevilay incontra il suo fratello maggiore, Andac. Da parte sua, Sumru informa Tahsin delle menzogne di Halil, il quale afferma non solo di non averla mai violentata, ma sostiene addirittura che fosse lei ad essersi avvicinata a lui. Sumru nota un’espressione di dubbio sul volto di Tahsin e teme che possa credere alle parole di Halil. Profondamente turbata, decide di lasciarlo e fugge in macchina. Dopo essersi allontanata, chiama la sua amica Nihayet per salutarla e le comunica di aver deciso di lasciare la Cappadocia.

Intanto, Bunyamin si occupa dei preparativi per la cerimonia funebre in memoria di Samet Sansalan. Sevilay, nel frattempo, si fa assumere nello stesso ufficio dove lavora suo fratello Andac Altin, con l’intento di conoscerlo meglio prima di rivelargli la sua vera identità. Nuh, incuriosito dalla scomparsa di Sevilay, chiede informazioni su di lei a Nazim, ma quest’ultimo si rifiuta di condividere dettagli personali. Poi Nuh si sottopone a degli esami medici per scoprire la causa dei suoi frequenti svenimenti.

Sumru trova rifugio presso una sua amica a Konya e sembra finalmente aver ritrovato un po’ di serenità, almeno finché non apprende della morte di Samet e del crimine compiuto da Esat. Nel frattempo, Halil confessa a Hikmet i suoi sentimenti per lei, ma la donna lo respinge freddamente e rimane concentrata sul suo piano per rovinare Tahsin e gli Sansalan.

Il giorno del funerale di Samet tutti i protagonisti si riuniscono: Cihan, Bunyamin, Esma, Canan, Melek, Harika, Hikmet e Nihayet sono presenti. Inoltre, si uniscono anche Tahsin, Nazim e Turkan. L'arrivo di Esat con un'insolita scorta genera grande sorpresa e reazioni contrastanti. Infine, Halil si presenta alla cerimonia, affrontando a muso duro sia Nihayet che Hikmet e incitando l'ira di Tahsin…